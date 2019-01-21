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Артем Кузелев

У дома Lanvin новый креативный директор

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  • 21 Января 201914:54
Сюжеты: Lanvin

Осенние слухи наконец-то подтвердились и должность креативного директора парижского дома моды занял Бруно Сиалелли.

Еще в октябре появились слухи, что художественным руководителем парижского дома станет бывший сотрудник таких марок, как Loewe, Paco Rabanne, Acne Studios и Balenciaga. Сегодня информация подтвердилась, а руководство Lanvin объявило Бруно Сиалелли новым креативным директором. Подробности контракта пока что не разглашаются, также не известно, когда дизайнер дебютирует в марке с полноценной коллекцией.

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