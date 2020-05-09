У дома Missoni появился первый главный исполнительный директор

Компанию возглавил бывший генеральный директор Giorgio Armani Ливио Проли.

Итальянский дом моды сообщил о назначении нового главного исполнительного директора. Компанию возглавил Ливио Проли, который ранее являлся генеральным директором Giorgio Armani Group, президентом и генеральным директором Giorgio Armani Retail Srl и Giorgio Armani Operations SpA, а также президентом команды Olimpia Basket Milano Team. В итальянской марке подчеркивают, что ранее у Missoni не было должности СЕО, во главе бренда стоял генеральный директор Эмилио Карбонера Джани.