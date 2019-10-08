У дома Moschino новый генеральный директор

После трех лет сотрудничества итальянский дом расстался с Габриэлем Маджио и назначил нового генерального директора.

Во главе дома Moschino встал Стефано Секки, который ранее занимал пост коммерческого директора итальянского дома Etro. Новый генеральный директор марки также успел посотрудничать с Giorgio Armani Group и Versace. Исполнительный президент и председатель совета директоров Moschino Массимо Ферретти так прокомментировал назначение Секки: «Мы рады, что Стефано Секки присоединился к Moschino. Мы признаем, что у него есть необходимые навыки, чтобы вывести марку на новую фазу роста, повысить его ценность и сохранить уникальность и идентичность бренда, использовать новые коммерческие возможности и успешно решать поставленные перед ним задачи в условиях растущего глобализованного рынка».