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Артем Кузелев

У дома Moschino новый генеральный директор

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  • 08 Октября 201910:08
Сюжеты: Moschino

После трех лет сотрудничества итальянский дом расстался с Габриэлем Маджио и назначил нового генерального директора.

Во главе дома Moschino встал Стефано Секки, который ранее занимал пост коммерческого директора итальянского дома Etro. Новый генеральный директор марки также успел посотрудничать с Giorgio Armani Group и Versace. Исполнительный президент и председатель совета директоров Moschino Массимо Ферретти так прокомментировал назначение Секки: «Мы рады, что Стефано Секки присоединился к Moschino. Мы признаем, что у него есть необходимые навыки, чтобы вывести марку на новую фазу роста, повысить его ценность и сохранить уникальность и идентичность бренда, использовать новые коммерческие возможности и успешно решать поставленные перед ним задачи в условиях растущего глобализованного рынка».

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