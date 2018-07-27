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Артем Кузелев

У дома Mugler новый генеральный директор

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  • 27 Июля 201810:11
Сюжеты: Thierry Mugler

У руля легендарного парижского дома моды встал Паскаль Конт-Жодра.

На днях парижский дом сообщил о новых кадровых перестановках. Теперь марку, принадлежащую группе Clarins, возглавит Паскаль Конт-Жодра, ранее сотрудничавший с нью-йоркским офисом конгломерата LVMH. Новый генеральный директор Mugler успел поработать вице-президентом по финансам Marc Jacobs, вице-президентом Carolina Herrera и наставником молодых дизайнеров во Французской федерации женского прет-а-порте.

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