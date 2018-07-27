У дома Mugler новый генеральный директор

У руля легендарного парижского дома моды встал Паскаль Конт-Жодра.

На днях парижский дом сообщил о новых кадровых перестановках. Теперь марку, принадлежащую группе Clarins, возглавит Паскаль Конт-Жодра, ранее сотрудничавший с нью-йоркским офисом конгломерата LVMH. Новый генеральный директор Mugler успел поработать вице-президентом по финансам Marc Jacobs, вице-президентом Carolina Herrera и наставником молодых дизайнеров во Французской федерации женского прет-а-порте.