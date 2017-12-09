У дома Mugler новый креативный директор

Американский дизайнер Кейси Кэдуолладер сменил Давида Кома на посту главного дизайнера парижского дома моды.

Дом Mugler, попрощавшийся с Давидом Кома, подписал контракт с американским дизайнером Кейси Кэдуолладером. О новом назначении марка сообщила в минувший вторник, что стало большой новостью для ее поклонников. Известно, что ранее Кэдуолладер учился в Корнельском университете в Соединенных Штатах, а затем успел поработать с такими известными брендами, как Marc Jacobs, Loewe, Narciso Rodriguez и Acne Studios. Дебютную коллекцию нового креативного директора Mugler можно будет уже на следующей Неделе моды в Париже в марте 2018 года.