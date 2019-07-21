У дома Roberto Cavalli новый владелец

Итальянская компания наконец-то нашла покупателя, им стал крупный дубайский застройщик.

Новым владельцем итальянского дома Roberto Cavalli в ближайшее время станет компания Vision Investment Co. LLC. Зарубежному инвестору перейдет контрольный пакет акций, а окончательно сделка будет закрыта к концу 2019 года. Отмечается, что компании уже связывает партнерство в области недвижимости: в 2017 году в Дубае были отстроены роскошные виллы Cavalli и отель, который будет открыт в 2023 году.