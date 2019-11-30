Вход
ADV



Интересно
Roberto Cavalli (174)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У дома Roberto Cavalli появилась экологическая инициатива

  • 161
  • 0
  • 30 Ноября 201912:00
Сюжеты: Roberto Cavalli

Итальянская марка объявила о намерении позаботиться о восстановлении лесов.

Руководство итальянского дома Roberto Cavalli начали сотрудничество с благотворительной организацией Treedom, специализирующейся на защите природы. Коллаборация дебютирует с проектом по восстановлению лесов в Кении. В планах Roberto Cavalli направить часть выручки от продаж на посадку 3 000 молодых деревьев. Кроме лесовосстановления, проект направлен и на социальную пользу – благодаря ему в Кении будут созданы новые рабочие места.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru