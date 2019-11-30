У дома Roberto Cavalli появилась экологическая инициатива

Итальянская марка объявила о намерении позаботиться о восстановлении лесов.

Руководство итальянского дома Roberto Cavalli начали сотрудничество с благотворительной организацией Treedom, специализирующейся на защите природы. Коллаборация дебютирует с проектом по восстановлению лесов в Кении. В планах Roberto Cavalli направить часть выручки от продаж на посадку 3 000 молодых деревьев. Кроме лесовосстановления, проект направлен и на социальную пользу – благодаря ему в Кении будут созданы новые рабочие места.