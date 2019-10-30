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Артем Кузелев

У дома Saint Laurent вышла капсула к Хеллоуину

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  • 30 Октября 201922:13
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Парижский дом моды решил в этом году порадовать поклонников праздника соответствующими моделями.

Однако всех, кто уже решил одеться на Хеллоуин в одежду от французской марки, ждет разочарование. Специальная капсульная коллекция представлена лишь в парижском бутике Saint Laurent Rive Droite. В дроп вошли свитер с рисунком в виде скелета, футболки с черно-белыми принтами, шоперы и зажигалка с надписью Trick or Treat – «Сладость или гадость», а также карнавальные маски, набор для готического макияжа и леденцы черного цвета.

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