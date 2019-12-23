У дома Sonia Rykiel новые владельцы

В будущем году парижский дом моды начнет свою историю заново.

Торговый суд Парижа вынес постановление относительно ситуации вокруг марки Sonia Rykiel. Теперь основатели одной из крупнейших европейских интернет-платформ Showroomprive станут новыми владельцами марки и возобновят работу Sonia Rykiel в 2020 году. Бизнесмены Эрик и Майкл Даян сообщили, что намерены заняться продвижением бренда как во Франции, так и за рубежом, позиционируя его как флагмана французских традиций в моде.