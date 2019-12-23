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Артем Кузелев

У дома Sonia Rykiel новые владельцы

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  • 23 Декабря 201916:07
Сюжеты: Sonia Rykiel

В будущем году парижский дом моды начнет свою историю заново.

Торговый суд Парижа вынес постановление относительно ситуации вокруг марки Sonia Rykiel. Теперь основатели одной из крупнейших европейских интернет-платформ Showroomprive станут новыми владельцами марки и возобновят работу Sonia Rykiel в 2020 году. Бизнесмены Эрик и Майкл Даян сообщили, что намерены заняться продвижением бренда как во Франции, так и за рубежом, позиционируя его как флагмана французских традиций в моде.

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