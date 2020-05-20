У дома Sonia Rykiel официально новый владелец

Права на торговую марку Sonia Rykiel перешли соучредителям e-commerce компании ShowroomPrive, братьям-бизнесменам Эрику и Майклу Даянам.

После того как сделка вступила в силу, в компании сообщили, что в ближайшее время марка Sonia Rykiel вновь станет активной социальных сетях. Это должно стать первым шагом на пути к возрождению дома.

В официальном релизе бренда цитируются слова Даянов: «Мы решили бросить силы на возобновление работы соцсетей, где у Sonia Rykiel сформировалась обширная аудитория: 450 000 фолловеров в Instagram, 140 000 – в Twitter и 90 000 – в Facebook. Мы хотим делиться позитивными посланиями и транслировать при помощи визуальных средств ключевые ценности марки, которые объединяют и вдохновляют».

Однако пока что остается неизвестным, кто займет пост креативного директора марки. Также не сообщается, когда парижский дом моды планирует вернуться в модное расписание.