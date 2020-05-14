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Артем Кузелев

У дома Valentino новый главный исполнительный директор

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  • 14 Мая 202014:59
Сюжеты: Valentino

В начале лета во главе итальянского дома моды встанет Якопо Вентурини.

В итальянском доме моды Valentino сообщили о новом назначении. С 1 июня 2020 года покинувшего после 14 лет работы пост главного исполнительного директора Стефано Сасси заменит Якопо Вентурини. В компании отмечают, что ранее новый CEO работал в Valentino в должности бренд-менеджера и директора сегмента ready-to-wear и розничных продаж. Кроме того, ранее Вентурини занимал пост вице-президента по мерчендайзингу и рынкам в доме Gucci.

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