У дома Valentino новый главный исполнительный директор

В начале лета во главе итальянского дома моды встанет Якопо Вентурини.

В итальянском доме моды Valentino сообщили о новом назначении. С 1 июня 2020 года покинувшего после 14 лет работы пост главного исполнительного директора Стефано Сасси заменит Якопо Вентурини. В компании отмечают, что ранее новый CEO работал в Valentino в должности бренд-менеджера и директора сегмента ready-to-wear и розничных продаж. Кроме того, ранее Вентурини занимал пост вице-президента по мерчендайзингу и рынкам в доме Gucci.