У дома Versace новый дизайнер

Итальянская марка наняла на должность главного разработчика кроссовок бывшего дизайнера бренда Yeezy.

На прошлой неделе главным дизайнером кроссовок Versace был назначен Салех Бембери. В последние два года он работал в команде марки Канье Уэста Yeezy. Бембери отвечал за создание мужской обуви для третьей и четвертой коллекций Yeezy, а также параллельно работал с компанией Pyer Moss.