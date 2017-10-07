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Артем Кузелев

У дома Versace новый дизайнер

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  • 07 Октября 201716:17
Сюжеты: Versace

Итальянская марка наняла на должность главного разработчика кроссовок бывшего дизайнера бренда Yeezy.

На прошлой неделе главным дизайнером кроссовок Versace был назначен Салех Бембери. В последние два года он работал в команде марки Канье Уэста Yeezy. Бембери отвечал за создание мужской обуви для третьей и четвертой коллекций Yeezy, а также параллельно работал с компанией Pyer Moss.

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