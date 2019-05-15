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BURBERRY (210)
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Артем Кузелев

У Джиджи Хадид расщепление личности в новой рекламе Burberry

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  • 15 Мая 201918:54
Сюжеты: BURBERRY, Рекламные кампании

Британский дом моды выпустил капсульную коллекцию, украшенную монограммами Томаса Берберри.

Риккардо Тиши выпустил очередной дроп, посвященный наследию дома Burberry. На этот раз креативный директор марки украсил вещи тотальным принтом – обновленной монограммой основателя марки Томаса Берберри. В обновление вошли сумки-шоперы, предметы багажа, другие аксессуары, а также несколько моделей одежды. Главными героинями рекламной кампании стали четыре персонажа в исполнении Джиджи Хадид. Новинки от Burberry примерили респектабельный джентльмен, изящная красавица в духе ретро, парен-сорванец и дива 1990-х. В продажу дроп поступит 22 мая.

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