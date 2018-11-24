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Артем Кузелев

У Эмили Ратаковски своя линия нижнего белья

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  • 24 Ноября 201811:49

Американская модель и актриса анонсировала запуск собственного бренда, дебютная коллекция которого выйдет уже в этом месяце.

Эмили Ратаковски сообщила, что запускает собственную марку нижнего белья M/RATA и презентовала сайт бренда. На своей страничке в «Инстаграм» актриса и модель опубликовала первые промо и наметила релиз дебютной коллекции на 22 ноября. В данный момент поклонницы Эмили могут подписаться на официальную новостную рассылку новой марки на ее сайте.

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