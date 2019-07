У фэшн-приложения Financial Times новый редактор

Редакцию специального приложения о моде и лайфстайле газеты возглавила Джо Эллисон.

Полное название приложения звучит как Financial Times How to Spend It, оно является одним из самых авторитетных профильных изданий в Великобритании. На днях редакцию возглавила Джо Эллисон, которая ранее являлась фэшн-директором Financial Times. Пока что новый главред в отпуске и в полную силу займется своими обязанностями в сентябре.

Стоит отметить, что до Financial Times Эллисон работала в Vogue UK. В 2017 году ее называли самой вероятной преемницей Александры Шульман.