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Артем Кузелев

У фэшн-приложения Financial Times новый редактор

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  • 18 Июля 201911:41

Редакцию специального приложения о моде и лайфстайле газеты возглавила Джо Эллисон.

Полное название приложения звучит как Financial Times How to Spend It, оно является одним из самых авторитетных профильных изданий в Великобритании. На днях редакцию возглавила Джо Эллисон, которая ранее являлась фэшн-директором Financial Times. Пока что новый главред в отпуске и в полную силу займется своими обязанностями в сентябре.

Стоит отметить, что до Financial Times Эллисон работала в Vogue UK. В 2017 году ее называли самой вероятной преемницей Александры Шульман.

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