У Франчески Беллетини новая должность

Генеральный директор Saint Laurent стала президентом Французского синдиката женской моды, входящего в Федерацию моды и дизайнеров Франции.

На днях Федерация моды и дизайнеров Франции, которая объединяет кутюрные модные дома, объявила о новом назначении. Пост президента Синдиката женской моды заняла Франческа Беллетини, генеральный директор Saint Laurent. Теперь топ-менеджер будет заниматься в том числе и организацией Недели haute couture, согласованием дат и локаций кутюрных показов, разработкой стандартов от-кутюр и другими обязанностями.