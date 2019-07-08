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Артем Кузелев

У Франчески Беллетини новая должность

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  • 08 Июля 201910:45
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Генеральный директор Saint Laurent стала президентом Французского синдиката женской моды, входящего в Федерацию моды и дизайнеров Франции.

На днях Федерация моды и дизайнеров Франции, которая объединяет кутюрные модные дома, объявила о новом назначении. Пост президента Синдиката женской моды заняла Франческа Беллетини, генеральный директор Saint Laurent. Теперь топ-менеджер будет заниматься в том числе и организацией Недели haute couture, согласованием дат и локаций кутюрных показов, разработкой стандартов от-кутюр и другими обязанностями.

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