У Гоши Рубчинского новый проект

Российский дизайнер анонсировал запуск проекта GR-Uniforma.

Последние полгода Гоша Рубчинский работал над новым проектом, в рамках которого опубликует книгу, видео, музыку собственного сочинения и, конечно, выпустит коллекцию одежды «Группа». Проект получил название GR-Uniforma и апеллирует к униформе, которая помогает человеку чувствовать себя частью сообщества. На сайте дизайнера сообщается, что фотографии для книги и видео были созданы в Грузии в октябре прошлого года, музыка записывалась с августа по декабрь в домашней студии Гоши, а также на лондонской Dean Street Studios.

Коллекция одежды появится в продаже 16 марта. Приобрести вещи из нее можно будет онлайн и в магазинах Dover Street Market.