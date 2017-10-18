У Helmut Lang новый креативный директор

Мужскую линию возрождаемого дома моды возглавит дизайнер Марк Ховард Томас.

На днях был назначен новый креативный директор мужской линии легендарного дома Helmut Lang. Им стал дизайнер Марк Ховард Томас, который ранее занимался созаднием мужских коллекций марки Joseph, а до этого – Givenchy. Как сообщает официальный пресс-релиз, новое назначение уже вступило в силу, а свою дебютную коллекцию для американской марки Томас презентует через год, на сентябрьской Неделе моды.