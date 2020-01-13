У холдинга LVMH новый директор по устойчивому развитию

Руководство французского люксового конгломерата назначило Элен Валад директором по устойчивому развитию. Решение вступило в силу 6 января 2020 года.

Элене Валад сменила на руководящем посту Сильви Бенар, которая работала в LVMH директором по устойчивому развитию последние 26 лет. Ранее Валад работала во Французском институте общественного мнения, затем в группе компаний Suez, занимающейся проблемами очистки воды и утилизации отходов. В 2018 году топ-менеджер занимала пост президента компании ORSE, органа по надзору за соблюдением социальной ответственности бизнеса.

Антуан Арно сообщил журналистам: «Я очень рад приветствовать Элен Валад. Ее основными задачами станут повышение экологических показателей всех наших товаров, применение высочайших стандартов по всей системе снабжения, снижение загрязнения окружающей среды на производстве и снижение эмиссии CO2».