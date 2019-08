У издания The Business of Fashion новый инвестор

Один из самых авторитетных сайтов о моде и модной индустрии сообщил о сотрудничестве с газетой Financial Times.

Имран Амед, основавший издание The Business of Fashion и являющийся его главным редактором, объявил о том, что у сайта появился новый инвестор. В скором времени развитием BoF наряду с Index Ventures и Felix Capital займется международная деловая газета Financial Times. В своем релизе Амед написал: «Наше партнерство – это не просто инвестиции. Это позволит нам ускорить рост нашего глобального сообщества, которое в настоящее время насчитывает пять миллионов человек из более чем 190 стран мира, среди которых более 600 000 подписчиков электронной почты, 35 000 обладателей платной подписки и более 500 корпоративных партнеров».