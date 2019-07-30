У Канье Уэста будет новый бренд

Рэпер начал процедуру регистрации словосочетания Sunday Service в качестве торговой марки.

Представители компании Mascotte Holdings Inc., принадлежащей Канье Уэсту, подали документы на регистрацию бренда Sunday Service. Согласно документам, будущая марка займется выпуском топов, рубашек, платьев, брюк, курток, обуви, головных уборов, домашней одежды, шарфов и носков. Начало нового лейбла лежит в апрельском выступлении Уэста на фестивале Coachella, посвященном католической Пасхе.