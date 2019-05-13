У Кендалл Дженнер будет своя линия косметики

Американская супермодель анонсировала запуск первого самостоятельного бизнеса.

Самая высокоплачиваемая модель 2018 года объявила о запуске собственного бизнеса. Кендалл Дженнер анонсировала дебютную коллекцию своей косметической марки. Представители супермодели уже подали заявку в Бюро патентов США на регистрацию ее имени в качестве торговой марки. На данный момент известно, что бренд будет выпускать уходовую и декоративную косметику, а также средства для волос и парфюмерию.