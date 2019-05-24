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Артем Кузелев

У компании Inditex новый генеральный директор

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  • 24 Мая 201916:24

Председатель совета директоров испанского фэшн-гиганта Пабло Исла назначил на должность генерального директора компании Карлоса Креспо.

До повышения Карлос Креспо работал на позиции операционного директора. На новой должности он возьмет под контроль развитие технологий, безопасность информации, логистику и транспорт, юридические аспекты, закупки, HR и устойчивое развитие. О своем назначении Креспо сообщил: «Я очень счастлив принять участие в этом новом этапе жизни компании, где цифровая трансформация и устойчивое развитие являются захватывающими задачами, для выполнения которых мы используем инновации, корпоративный дух и командную работу».

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