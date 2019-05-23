У концерна PVH Corp. новый президент

Бывший генеральный директор Ralph Lauren Стефан Ларссон назначен на пост президента американской компании.

Руководство холдинга PVH Corp., владеющего марками Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Speedo и Izod, объявило о назначении Стефана Ларссона на должность президента. Причем эта позиция была создана в компании специально для бывшего генерального директора Ralph Lauren. Ларссон примет должностные обязанности 3 июня, а пока что входит в курс дел концерна. Сообщается, что президент будет нести ответственность за управление фирменными предприятиями и регионами PVH Corp., при этом каждый из трех директоров брендов и региональные президенты будут ему подчиняться.