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Артем Кузелев

У концерна PVH Corp. новый президент

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  • 23 Мая 201911:38
Сюжеты: Ralph LAUREN

Бывший генеральный директор Ralph Lauren Стефан Ларссон назначен на пост президента американской компании.

Руководство холдинга PVH Corp., владеющего марками Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Speedo и Izod, объявило о назначении Стефана Ларссона на должность президента. Причем эта позиция была создана в компании специально для бывшего генерального директора Ralph Lauren. Ларссон примет должностные обязанности 3 июня, а пока что входит в курс дел концерна. Сообщается, что президент будет нести ответственность за управление фирменными предприятиями и регионами PVH Corp., при этом каждый из трех директоров брендов и региональные президенты будут ему подчиняться.

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