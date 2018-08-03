У кошки Лагерфельда свой сьют в роскошном отеле

Дизайнер разработал интерьер комнаты в парижском Hotel de Crillon и посвятил его любимой Шупетт.

Один из самых роскошных отелей Парижа Hotel de Crillon открылся после глобального ремонта год назад. Реконструкция проходила под чутким руководством Карла Лагерфельда, который является большим поклонником архитектуры XVIII века. Дизайнер восстановил по крупицам исторические и стилистические детали и создал из них одновременно современные и роскошные интерьеры. Один из сьютов посвящен любимой кошке Карла и называется Queen Choupette. Оформление комнаты выдержано в черно-белой гамме, а ее коридор украшен фотопортретами Шупетт и видами Версальского дворца.