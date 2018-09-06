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Артем Кузелев

У La Perla новый генеральный директор

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  • 06 Сентября 201809:10
Сюжеты: La Perla

Во главе итальянского бренда встал Паскаль Перрье, ранее занимавший руководящий пост в Burberry.

В начале недели руководство итальянской бельевой марки La Perla объявило о назначении нового генерального директора. Руководящую должность занял Паскаль Перрье, который до этого 13 лет провел в компании Burberry, являясь там президентом и гендиректором по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Еще ранее Перрье успел поработать в Balenciaga, Saint Laurent и Celine. Новый гендиректор радостно приветствовал команду бренда, обозначая его будущую стратегию: «Мне не терпится начать работу по развитию предприятия в секторе, который продолжает доказывать свой огромный потенциал роста. Мы продолжим инвестировать и будем придерживаться ключевых принципов и ценностей марки… Я также очень гожусь тем, что теперь являюсь инвестором бизнеса с богатыми традициями и наследием».

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