У La Perla новый генеральный директор

Во главе итальянского бренда встал Паскаль Перрье, ранее занимавший руководящий пост в Burberry.

В начале недели руководство итальянской бельевой марки La Perla объявило о назначении нового генерального директора. Руководящую должность занял Паскаль Перрье, который до этого 13 лет провел в компании Burberry, являясь там президентом и гендиректором по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Еще ранее Перрье успел поработать в Balenciaga, Saint Laurent и Celine. Новый гендиректор радостно приветствовал команду бренда, обозначая его будущую стратегию: «Мне не терпится начать работу по развитию предприятия в секторе, который продолжает доказывать свой огромный потенциал роста. Мы продолжим инвестировать и будем придерживаться ключевых принципов и ценностей марки… Я также очень гожусь тем, что теперь являюсь инвестором бизнеса с богатыми традициями и наследием».