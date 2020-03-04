У Лотты Волковой будет коллаборация с adidas Originals

В своем Instagram стилистка сообщила, что подготовила совместную со спортивной маркой коллекцию.

Стилист Лотта Волкова и adidas Originals сделали коллаборацию. Новость Лотта сообщило в своем аккаунте в социальной сети. После сообщения стилистка опубликовала фото в желто-салатовом спортивном костюме, который, по всей видимости, станет частью капсульной коллекции. Правда, пока что неизвестно, когда капсула появится в продаже и в каких магазинах будет представлена.