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Артем Кузелев

У Лотты Волковой будет коллаборация с adidas Originals

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  • 04 Марта 202011:44
Сюжеты: Adidas

В своем Instagram стилистка сообщила, что подготовила совместную со спортивной маркой коллекцию.

Стилист Лотта Волкова и adidas Originals сделали коллаборацию. Новость Лотта сообщило в своем аккаунте в социальной сети. После сообщения стилистка опубликовала фото в желто-салатовом спортивном костюме, который, по всей видимости, станет частью капсульной коллекции. Правда, пока что неизвестно, когда капсула появится в продаже и в каких магазинах будет представлена.

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