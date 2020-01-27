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Артем Кузелев

У Louis Vuitton большая покупка

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  • 27 Января 202011:04
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды приобрел второй по величине бриллиант в мире.

Во французской люксовой марке сообщили о приобретении второго по величине бриллианта в мире. Ранее камень принадлежал компании Lucara Diamond Corp, занимающейся добычей алмазов. Louis Vuitton инвестировали в очень крупный бриллиант из Ботсваны размером с ладонь, который в Lucara Diamond Corp добыли в 2019 году. О том, как будет использован камень, не сообщается, однако прессе представители сторон рассказали, что его ждет огранка и полировка.

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