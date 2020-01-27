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Артем Кузелев

У марки Agent Provocateur новый исполнительный директор

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  • 27 Января 202011:04
Сюжеты: Agent Provocateur

В британской компании, специализирующейся на выпуске белья класса люкс, новое назначение. Одним из топ-менеджеров Agent Provocateur стала Мишель Райан.

В Agent Provocateur назвали имя нового исполнительного директора. Высокий пост в компании заняла Мишель Райан, которая ранее работала директором по закупкам и поставкам британского производителя обуви Kurt Geiger. Кроме того, еще ранее Райан сотрудничала с брендами Diane von Furstenberg, Jimmy Choo, Burberry и Saint Laurent.

О новом назначении Мишель Райан сообщила: «Я с нетерпением жду начала работы с креативным директором бренда Сарой Шоттон и собираюсь привнести свой коммерческий опыт и знания в развитие бренда в роли главного исполнительного директора».

 

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