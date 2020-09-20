У марки Ann Demeulemeester новый владелец

Слухи о продаже бельгийского бренда подтвердились: новым владельцем марки стала компания Antonioli.

Итальянский бизнесмен Клаудио Антониоли, соучредитель холдинга New Guards Group и владелец ритейлера Antonioli, приобрел марку Ann Demeulemeester. Кроме авторских прав и активов бренда, предпринимателю отошли полный архив, штаб-квартира, исторический флагман в Антверпене и шоурум в Париже. Стоимость сделки не разглашается.

О том, какие изменения ждут бельгийский бренд, пока что не сообщается, однако вокруг сделки много слухов. Самый главный из них связан с потенциальным возвращением в компанию основательницы Анн Демельмейстер. По случаю продажи она выразила радость: «Господин Антониоли всегда был «верным попутчиком» с первых дней существования бренда. Я рада и поддерживаю это новое начинание. Дом наполнится новой энергией, и я с уверенностью смотрю в будущее». Сам же Антониоли подчеркнул: «Тот факт, что Анн хотела участвовать в объявлении о сделке, означает, что она очень близка к проекту. Тем не менее, мы представим более подробную информацию в будущем».