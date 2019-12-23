У марки Brioni новый генеральный директор

Итальянский дом, специализирующийся на мужской моде, продолжает преобразования своей структуры.

Сменив маркетинговую стратегию и пригласив Брэда Питта на роль амбассадора, руководство итальянского дома объявило и о кадровых изменениях. На днях стало известно, что генеральным директором марки назначен Мехди Бенабаджи. Главными задачами топ-менеджера на новом посту станет популяризация бренда Brioni за пределами Италии. О самом Бенабаджи известно, что он присоединился к холдингу Kering, владеющим брендом, в 2003 году. В последние восемь лет он отвечал за стратегию развития итальянской марки.