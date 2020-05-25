У марки Brunello Cucinelli два новых топ-менеджера

Руководство итальянского бренда объявило о назначении двух новых исполнительных директоров.

Теперь за продажи Brunello Cucinelli будет отвечать Лука Лисандрони, за операционную стратегию и продвижение марки – Риккардо Стефанелли. О новых назначениях сам Брунелло Кучинелли сказал: «Я думаю, двое этих молодых профессионалов, которым близки принципы Brunello Cucinelli (принципы истины, красоты и человечности), смогут долгое время руководить брендом и стать примером для будущих поколений». В компании также сообщили, что на посту креативного директора и председателя компании по-прежнему остается основатель бренда Брунелло Кучинелли.