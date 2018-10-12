У марки Carven новый владелец

Находящийся на грани банкротства бренд выкупит китайская компания Icicle.

Сразу несколько авторитетных источников заявили, что парижскую марку Carven собирается приобрести китайская компания Icicle Fashion Group. В данный момент в суде завершается процесс банкротства бренда, после которого и должна состоятся сделка. Официальных комментариев на этот счет не поступало, однако известно, что китайский инвестор известен эко-ориентированным производством одежды.