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Артем Кузелев

У марки Carven новый владелец

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  • 12 Октября 201808:41
Сюжеты: Carven

Находящийся на грани банкротства бренд выкупит китайская компания Icicle.

Сразу несколько авторитетных источников заявили, что парижскую марку Carven собирается приобрести китайская компания Icicle Fashion Group. В данный момент в суде завершается процесс банкротства бренда, после которого и должна состоятся сделка. Официальных комментариев на этот счет не поступало, однако известно, что китайский инвестор известен эко-ориентированным производством одежды.

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