У марки Delpozo новый креативный директор

Место покинувшего бренд Джозефа Фонта на днях занял дизайнер из Германии Лутц Уэлле.

Представители марки Deplozo пока что не дают официальных комментариев, но авторитетное издание WWD уже опубликовало новость, полученную от инсайдеров ситуации. Спустя почти три месяца после ухода Джозефа Фонта стало известно имя нового креативного директора испанского бренда. Во главе креативной команды встанет немецкий дизайнер Лутц Уэлле, ранее сотрудничавший с Maison Margiela и имеющий собственную линию Lutz Huelle.