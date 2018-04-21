У марки Diane von Furstenberg новое руководство

Диана фон Фюрстенберг сообщила, что главным исполнительным директором ее компании стала Сандра Кампос.

Ранее Сандра Кампос работала в компании Global Brands Group и отвечала за такие бренды, как Juicy Couture, Bebe, BCBG, Herve Leger и Tretorn. Высокие показатели марок и их устойчивость на рынке привлекли внимание Дианы фон Фюрстенберг, которая сделала Сандре заманчивое предложение.

О своем выборе Диана рассказала журналистам: «Когда я встретила Сандру, меня сразу поразили ее знания и страсть к бизнесу, ее опыт в области цифровых технологий и понимание того, что означает Diane von Furstenberg. Я очень рада, что она согласилась возглавить компанию в этот сложный и захватывающий для отрасли момент». По замыслу фон Фюрстенберг, Кампос займется в ее компании в первую очередь привлечением нового поколения потребителей и активного позиционирования марки в диджитал и социальных медиа.