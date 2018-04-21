Вход
ADV
Интересно
Diane Von Furstenberg (110)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У марки Diane von Furstenberg новое руководство

  • 98
  • 0
  • 21 Апреля 201811:04
Сюжеты: Diane Von Furstenberg

Диана фон Фюрстенберг сообщила, что главным исполнительным директором ее компании стала Сандра Кампос.

Ранее Сандра Кампос работала в компании Global Brands Group и отвечала за такие бренды, как Juicy Couture, Bebe, BCBG, Herve Leger и Tretorn. Высокие показатели марок и их устойчивость на рынке привлекли внимание Дианы фон Фюрстенберг, которая сделала Сандре заманчивое предложение.

О своем выборе Диана рассказала журналистам: «Когда я встретила Сандру, меня сразу поразили ее знания и страсть к бизнесу, ее опыт в области цифровых технологий и понимание того, что означает Diane von Furstenberg. Я очень рада, что она согласилась возглавить компанию в этот сложный и захватывающий для отрасли момент». По замыслу фон Фюрстенберг, Кампос займется в ее компании в первую очередь привлечением нового поколения потребителей и активного позиционирования марки в диджитал и социальных медиа.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru