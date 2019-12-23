У марки Diesel новый генеральный директор

Недавно расставшийся с парижским домом Balmain, Массимо Пиомбини возглавит итальянский бренд.

Массимо Пиомбини, недавно покинувший пост генерального директора Balmain, займет такую же должность в марке Diesel. Пиомбини приступит к своим обязанностям на новом месте в феврале 2020 года, когда окончательно попрощается с парижским домом. О новом назначении владелец Diesel Ренцо Россо рассказал журналистам: «Diesel – уникальный бренд, символизирующий самовыражение, креативность и альтернативную энергию. Это иконическая компания, изменившая моду своим образом жизни, новаторскими продуктами и революционным подходом к коммуникациям. Это компания, которую я недавно вернул к ее корням, и которая уже дает очень положительные результаты. Я хочу, чтобы Массимо заправил свой «дизель» и показал его мощности там, где это нужно».