Вход
ADV



Интересно
Diesel (118)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У марки Diesel новый генеральный директор

  • 249
  • 0
  • 23 Декабря 201916:18
Сюжеты: Diesel

Недавно расставшийся с парижским домом Balmain, Массимо Пиомбини возглавит итальянский бренд.

Массимо Пиомбини, недавно покинувший пост генерального директора Balmain, займет такую же должность в марке Diesel. Пиомбини приступит к своим обязанностям на новом месте в феврале 2020 года, когда окончательно попрощается с парижским домом. О новом назначении владелец Diesel Ренцо Россо рассказал журналистам: «Diesel – уникальный бренд, символизирующий самовыражение, креативность и альтернативную энергию. Это иконическая компания, изменившая моду своим образом жизни, новаторскими продуктами и революционным подходом к коммуникациям. Это компания, которую я недавно вернул к ее корням, и которая уже дает очень положительные результаты. Я хочу, чтобы Массимо заправил свой «дизель» и показал его мощности там, где это нужно».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru