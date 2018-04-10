У марки Dior Homme новый ювелир

Юн Ан из бренда Ambush назначена дизайнером ювелирных изделий мужской линейки парижского дома моды.

Основательница марки Ambush стала ювелирным дизайнером Dior Homme. За назначение отвечал Ким Джонс, который сам совсем недавно пришел в компанию. Теперь созданием ювелирных украшений для мужчин от Dior займется Юн Ан, известная своим ироничным стилем и несколько инфантильным подходом. Первую коллекцию дизайнера можно будет увидеть в июне в рамках Недели мужской моды в Париже.