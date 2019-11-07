У марки Escada новый владелец

Информация о продаже немецкой марки подтвердилась, бренд приобрела американская компания Regent.

На официальном сайте компании опубликован пресс-релиз, согласно которому семья Миттал больше не является владельцем марки Escada. Однако отмечается, что ее генеральным директором по-прежнему остается Айрис Эппл-Риги. Мегха Миттал прокомментировала новость так: «Для меня было честью возглавлять и развивать Escada на протяжении последних десяти лет. Я хотела бы поблагодарить всех сотрудников за энтузиазм и преданность, проявленные ими при переосмыслении бренда Escada в соответствии с требованиями сегодняшнего клиента. Я также хотела бы поблагодарить Айрис за ее лидерство. В лице компании Regent мы нашли подходящего владельца, который откроет следующую главу в истории марки».