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Артем Кузелев

У марки Fenty появится поп-ап стор в Париже

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  • 20 Сентября 201922:11

В Рамках предстоящей Недели моды во французской столице бренд откроет временное пространство на Елисейских полях.

Марка Рианны откроет поп-ап стор в пространстве Galeries Lafayette на Елисейских полях. Работать временный магазин будет в рамках Недели моды в Париже – с 23 сентября по 12 октября. Подобные проекты уже стали традиционными для Fenty: начиная с мая это будет уже третий поп-ап магазин. На этот раз в оформлении будет превалировать фирменный синий цвет.

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