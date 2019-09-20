У марки Fenty появится поп-ап стор в Париже

В Рамках предстоящей Недели моды во французской столице бренд откроет временное пространство на Елисейских полях.

Марка Рианны откроет поп-ап стор в пространстве Galeries Lafayette на Елисейских полях. Работать временный магазин будет в рамках Недели моды в Париже – с 23 сентября по 12 октября. Подобные проекты уже стали традиционными для Fenty: начиная с мая это будет уже третий поп-ап магазин. На этот раз в оформлении будет превалировать фирменный синий цвет.