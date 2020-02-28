У марки Forever 21 новый генеральный директор

Американский бренд возглавил бывший директор марки H&M на территории США.

Совсем недавно находящуюся на грани банкротства американскую марку выкупила группа компаний Authentic Brands, Simon Property Group и Brookfield Property Partners. Теперь новые владельцы назвали имя генерального директора, главная задача которого – разработать программы позиционирования Forever 21 в социальных медиа, лояльности и устойчивого развития. Во главе бренда встал Даниэль Кулле, который ранее в течение 24 лет являлся топ-менеджером американского отделения H&M. В релизе Forever 21 говорится, что Кулле является дальновидным руководителем, при котором продажи H&M в США выросли до четырех миллиардов долларов.