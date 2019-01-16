У марки Gabriela Hearst новый инвестор

Фонд LVMH Luxury Ventures приобрел миноритарную долю бренда Габриелы Херст.

На днях компания LVMH Luxury Ventures поделилась радостной новостью. Фонд, занимающийся поддержкой молодых марок в сегменте люкс, приобрел миноритарный пакет американского бренда Gabriela Hearst. Это позволит нью-йоркскому дизайнеру уругвайского происхождения активно развиваться и – главное – расти на международном рынке. Вероятно, в скором времени продукция марки появится не только во флагмане на Мэдисон-Авеню, мультибрендах и в престижных интернет-магазинах, но и в бутиках по всему миру.