Вход
ADV
Интересно
LVMH (49)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У марки Gabriela Hearst новый инвестор

  • 78
  • 0
  • 16 Января 201915:35
Сюжеты: LVMH

Фонд LVMH Luxury Ventures приобрел миноритарную долю бренда Габриелы Херст.

На днях компания LVMH Luxury Ventures поделилась радостной новостью. Фонд, занимающийся поддержкой молодых марок в сегменте люкс, приобрел миноритарный пакет американского бренда Gabriela Hearst. Это позволит нью-йоркскому дизайнеру уругвайского происхождения активно развиваться и – главное – расти на международном рынке. Вероятно, в скором времени продукция марки появится не только во флагмане на Мэдисон-Авеню, мультибрендах и в престижных интернет-магазинах, но и в бутиках по всему миру.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru