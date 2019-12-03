У марки Gant новый генеральный директор

После того как в октябре бренд покинул Брайан Греви, перешедший в Adidas, компания объявила имя нового главы.

На должности генерального директора Брайна Греви сменил Патрик Зедерстрем. С 2016 года он занимал должность вице-президента по торговле и глобальному присутствию марки. До этого Зедерстрем являлся генеральным директором Luxottica по Северной Европе. В новую должность топ-менеджер вступит в феврале 2020 года. О новом назначении он сообщил: «Для меня это честь, и я горд вступить в свою новую роль. Gant, показывающий превосходные результаты на мировой арене, сейчас переживает очень интересный период. За последний год мы выстроили мощную команду, в которой появилось много новых профессионалов. Теперь наша цель продолжать двигаться по этому пути, улучшать и шлифовать нашу марку и наши продукты и, как и прежде, показывать рост, как на новых, так и на уже хорошо освоенных рынках».