У марки Giambattista Valli появился первый исполнительный директор

Пост главного исполнительного директора итальянского дома моды заняла Шарлотт Вернер, ранее занимавшаяся маркетингом в Louis Vuitton.

В итальянском доме Giambattista Valli назвали имя нового главного исполнительного директора. Высокий пост в компании заняла Шарлотт Вернер, ранее работавшая менеджером по маркетингу и специальным проектам в парижском доме Louis Vuitton. В пресс-службе компании отмечается, что ранее такой должности в Giambattista Valli не существовало подобной позиции не существовало.