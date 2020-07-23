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Артем Кузелев

У марки Giambattista Valli появился первый исполнительный директор

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  • 23 Июля 202010:28
Сюжеты: Giambattista Valli

Пост главного исполнительного директора итальянского дома моды заняла Шарлотт Вернер, ранее занимавшаяся маркетингом в Louis Vuitton.

В итальянском доме Giambattista Valli назвали имя нового главного исполнительного директора. Высокий пост в компании заняла Шарлотт Вернер, ранее работавшая менеджером по маркетингу и специальным проектам в парижском доме Louis Vuitton. В пресс-службе компании отмечается, что ранее такой должности в Giambattista Valli не существовало подобной позиции не существовало.

 
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