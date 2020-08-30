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Артем Кузелев

У марки Guess новый председатель совета директоров

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  • 30 Августа 202013:45
Сюжеты: Guess

Сооснователь и неисполнительный председатель совета директоров Guess Inc Морис Марчиано отошел от дел после травмы, полученной в велосипедной аварии.

В своем официальном заявлении креативный директор марки и председатель совета директоров Пол Марчиано сообщил: «После тщательного медицинского обследования мой брат Морис в течение длительного периода времени будет проходить терапию и реабилитацию и, следовательно, больше не будет являться неисполнительным председателем совета директоров». На пост неисполнительного председателя совета назначен Алекс Йемениджян, независимый член совета директоров и ведущий независимый директор Guess. При этом отмечается, что Морис Марчиано сохранит за собой членство в правлении.

 
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