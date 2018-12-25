У марки Гвинет Пэлтроу новый креативный директор

В американском бренде Goop кадровые перестановки: за креативную составляющую теперь отвечает Девин Педцвотер.

Марка актрисы и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу определилась с кандидатурой нового креативного директора. С нового года пост займет Девин Педцвотер, ранее хорошо зарекомендовавший себя в Rolling Stone, Vanity Fair, Conde Nast Traveler и Sports Illustrated. Отдельно сообщается, что на новом рабочем месте Девин будет заниматься практически всеми направлениями и таким образом буквально заменит основательницу марки.