У марки Herve Leger новый креативный директор

Знаменитый парижский дом моды возглавил Кристиан Джул Нильсен.

К концу недели стало известно об еще одном назначении в модной индустрии. С начала сентября легендарный дом моды Herve Leger возглавит дизайнер Кристиан Джул Нильсен, ранее сотрудничавший с марками Dior, J.Mendel, Oscar de la Renta и Nina Ricci. Первую коллекцию Нильсена для бренда можно будет уже в сентябре в рамках Недели моды в Нью-Йорке.