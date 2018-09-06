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Артем Кузелев

У марки Herve Leger новый креативный директор

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  • 06 Сентября 201820:52
Сюжеты: Herve Leger

Знаменитый парижский дом моды возглавил Кристиан Джул Нильсен.

К концу недели стало известно об еще одном назначении в модной индустрии. С начала сентября легендарный дом моды Herve Leger возглавит дизайнер Кристиан Джул Нильсен, ранее сотрудничавший с марками Dior, J.Mendel, Oscar de la Renta и Nina Ricci. Первую коллекцию Нильсена для бренда можно будет уже в сентябре в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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