У марки Jason Wu новый владелец

Нью-йоркский бренд Джейсона Ву приобрела китайская инвестиционная компания Green Harbor.

Американская марка, ранее принадлежавшая Джейсону Ву, нашла нового владельца. Недавно бренд Jason Wu приобрела китайская компания Green Harbor, что должно помочь ей укрепить позиции на быстрорастущем азиатском рынке роскоши. Подробности сделки не разглашаются, известно лишь, что это первый фэшн-бренд в портфеле Green Harbor, основные ее интересы сосредоточены вокруг образовательных и связанных со здоровьем областей.