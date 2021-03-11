У марки Jil Sander новый владелец

На днях слухи о продаже немецкой компании получили официальное подтверждение. Новым владельцем Jil Sander стал итальянский холдинг OTB бизнесмена Ренцо Россо.

«OTB сообщает о пополнении своего портфолио модных домов еще одним культовым именем – Jil Sander», – говорится в официальном заявлении группы, владеющей в том числе брендами Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf и Diesel. Известно, что холдинг OTB выкупил 100% капитала марки. Условия сделки не раскрываются.

Комментируя новость, Ренцо Россо отметил: «Я восхищался Jil Sander и уважал этот модный дом с момента его основания. Несмотря на смену владельцев и креативного руководства бренд всегда оставался верен видению своей основательницы и всецело привержен красоте, качеству и знаковому минималистскому подходу. Для меня честь и ответственность принимать этот неизменно сияющий бриллиант в нашу группу уникальных и оригинальных лейблов».

Напомним, марка Jil Sander была основана в 1968 году Жиль Зандер. До 2008 года бренд принадлежал компании Prada Group, после чего перешла в японский конгломерат Onward Holdings. Последние четыре года креативными директорами Jil Sander являются дизайнеры Люси и Люк Мейеры.