У марки La Perla будет своя косметическая коллекция

Люксовый бренд белья, переживающий не лучшие времена, объявил о запуске бьюти-линии.

Марка La Perla, специализирующаяся на женском белье премиум-класса, появится собственная линия косметики. Направление получило простое название La Perla Beauty и будет включать коллекцию ароматов, декоративную косметику и уходовые продукты. В компании отметили: «La Perla Beauty станет органичным продолжением бренда La Perla и поможет нам расширить аудиторию». О том, когда продукция линейки появится в продаже, не сообщается. Однако новость кажется странной на фоне новостей о том, что финансовые дела у бренда идут не лучшим образом.