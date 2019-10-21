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Артем Кузелев

У марки La Perla будет своя косметическая коллекция

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  • 21 Октября 201911:07
Сюжеты: La Perla

Люксовый бренд белья, переживающий не лучшие времена, объявил о запуске бьюти-линии.

Марка La Perla, специализирующаяся на женском белье премиум-класса, появится собственная линия косметики. Направление получило простое название La Perla Beauty и будет включать коллекцию ароматов, декоративную косметику и уходовые продукты. В компании отметили: «La Perla Beauty станет органичным продолжением бренда La Perla и поможет нам расширить аудиторию». О том, когда продукция линейки появится в продаже, не сообщается. Однако новость кажется странной на фоне новостей о том, что финансовые дела у бренда идут не лучшим образом.

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