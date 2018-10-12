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Артем Кузелев

У марки Lacoste новый креативный директор

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  • 12 Октября 201808:39
Сюжеты: Lacoste

Через полгода после прощания с Фелипе Оливейра руководство французского бренда объявило о назначении нового креативного директора.

Уже на февральской Неделе моды на посту креативного директора Lacoste дебютирует Луиз Троттер. До прихода в парижскую марку дизайнер сотрудничала с такими известными компаниями, как Joseph, Jigsaw, Tommy Hilfiger и Gap. О новой контракте Троттер рассказала: «Я рада присоединиться к французскому бренду с таким уникальным наследием и горжусь тем, что буду способствовать написанию новой главы в истории Lacoste». Отмечается, что Луиз – первая женщина на этой должности за все 85 лет существования бренда.

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